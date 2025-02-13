شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على السيارات الملاكى الأعلى ترخيصا خلال يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

كشف التقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري أن عدد السيارات "الملاكى" التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال يناير 2025 سجلت حوالى 14709سيارة ملاكي.

وجاء من بينها ترخيص وتأمين حوالي 315سيارة موديل 2022 و657 سيارات موديل 2023 و3536 موديل 2024 و10201موديل 2025.

يذكر أن البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات والأهرام عن شهر يناير 2025 قد أوردت فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 37136 مركبة متنوعة.

كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2503 مركبة موديل 2022و2438مركبة موديل2023 و8432 مركبة موديل 2024 و23761 مركبه موديل 2025 ومركبتين 2026.



