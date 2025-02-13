شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال العام: لدينا مشروع لإحياء فندق "كونتيننتال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن هناك مشروع لإحياء فندق "كونتيننتال" والذي يعود للقرن الثامن عشر، وسيجرى الانتهاء من نموذج إحياء تصميم الفندق، وجاري اختيار شركة إدارة عالمية بشان ذلك.

أضاف شيمي، في لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن هناك استغلال أمثل للأصول المتمثلة في بعض المنشآت التي يمتلكها قطاع الأعمال العام، وجار التنسيق مع وزارة الآثار للاستفادة من مبنى "عمر أفندي" بشارع عبد العزيز وتحويله إلى فندق.

وأشار، إلى أن هناك نقص في المساحة الفندقية في محافظة القاهرة والإسكندرية، وسيجرى تحويل بعض الأصول التاريخية لفنادق عالمية، وقال: "لدينا خطط لإنشاء وتطوير عدد من الفنادق في الأقاليم والمحافظات، كما أن القوى البشرية في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تتجاوز 100 ألف عامل، وهناك خطط تطوير شاملة لمهارات العمالة".