شكرا لقرائتكم خبر عن وزير قطاع الأعمال: نستهدف إنتاج 1.1 مليون طن من الألومنيوم خلال 6 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، إن شركة النصر للسيارات ستكون متماشية مع العصر، وستحاكي الطرازات العالمية، وهناك خطة تصدير للشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المنتجات المصرية في الفترة المقبلة.

أضاف شيمي، في لقائه الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "مساء dmc" على قناة dmc، أن مصنع الألومنيوم بنجع حمادي صرح صناعي عمره يتجاوز 50 عاما، وينتج 310 ألف طن سنويا، وسيتم إنشاء محطة طاقة شمسية لتغذية مصنع الألومنيوم بالطاقة النظيفة باستثمارات 750 مليون دولار.

وتابع الوزير: "يجرى تصدير أكثر من نصف إنتاج مجمع الألومنيوم وهناك توسعات جديدة لدعم الصناعة وإحلال الواردات، ونحن حريصون على معدلات التصدير من منتجات مجمع الألومنيوم من أجل توفير العملة الصعبة وشراء الخامات، إضافة إلى زيادة إنتاج المجمع بالتعاون مع شركات عالمية، وتم توقيع اتفاقيتين في هذا الصدد".

وأشار، إلى أن هناك خطة لإنشاء مصنع ألومنيوم جديد قرب أحد الموانئ لإنتاج 600 ألف طن سنويا، وقال: "نستهدف إنتاج 1.1 مليون طن من الألومنيوم خلال 6 سنوات باستثمارات ضخمة".

وأتم الوزير: "هناك مشروعات لإنتاج رقائق الألومنيوم الفويل، والجنوط والعبوات الدوائية لتقيل فاتورة الاستيراد"، متابعا: "نحن نعمل على إعادة تشغيل مصنع سماد طلخا المتوقف منذ 5 سنوات وهناك خطط واعدة لتطويره، وسيتم إعادة شركة طلخا خلال عام".