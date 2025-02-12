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شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ليب 2025.. إطلاقات واستثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتمت اليوم أعمال النسخة الرابعة من مؤتمر ليب 2025، الحدث التقني الأبرز في المنطقة، الذي أقيم في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، محققًا للمملكة نجاحًا جديدًا كوجهة عالمية للاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية والحوسبة السحابية، بإجمالي استثمارات تجاوزت 14.9 مليار دولار، ويعكس هذا الإنجاز مكانة المملكة كمحور رئيسي للابتكار والتقنيات الحديثة، ودورها المتنامي في الاقتصاد الرقمي.
ويأتي هذا النجاح انعكاسًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ما يعزز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ ريادتها العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
وشهد المؤتمر، الذي نظّمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، توقيع صفقات وإطلاق استثمارات نوعية مع كبرى الشركات ومديري أصول يتجاوز حجم محافظهم 22 تريليون دولار، كما سجل المؤتمر أكثر من 200 ألف زائر، ومشاركة 1800 جهة دولية ومحلية، وأكثر من 1000 متحدث عالمي، إلى جانب 680 شركة ناشئة، مما يعكس أهمية المملكة كمركز محوري للابتكار، ويؤكد دورها المتنامي في استقطاب العقول والشركات التقنية الكبرى.
وشهد المؤتمر الإعلان عن استثمارات ضخمة تؤكد تسارع التطور الرقمي في المملكة، من أبرزها شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار بين "غروك" و"أرامكو ديجيتال" لتعزيز الاستثمارات في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستثمار ملياري دولار بين شركتي "آلات" السعودية و"لينوفو" الصينية لإنشاء مركز تصنيع وتقنية متقدمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما تم إطلاق مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية وتحفيز الابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة كمركز رئيسي للاستثمارات التقنية على المستوى العالمي.
وقال: "إن الاستثمارات الدولية وهذا النجاح الذي تحقق للقطاع التقني بالمملكة ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مشيدًا بجهود جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذين أسهموا في نجاح هذا الحراك التقني والابتكاري الذي يعزز جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويرسخ مكانتها كقائد في عصر الذكاء الاصطناعي".
وأضاف "أن "ليب 2025" لم يكن مجرد مؤتمر تقني، بل منصة عالمية شهدت أضخم نسخة منذ انطلاقها، مسهمةً في تعزيز الابتكار، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال".
وأوضح الخميسي أن "ليب" بات اليوم معيارًا عالميًا في سرعة إتمام الصفقات وإطلاق المشاريع الجديدة، حيث مكّن الشركات التقنية الكبرى من تحقيق صفقات في أيام قليلة ما قد يستغرق عامًا كاملًا من العمل.
واستعرض الخميسي قصص نجاح ملموسة انطلقت من "ليب"، حيث تمكنت شركة Ejari، التي بدأت بجناح بسيط في المؤتمر، من تأمين أول جولة استثمارية لها بقيمة مليون دولار، تبعتها جولة أخرى بقيمة 15 مليون دولار، ما ساهم في نمو فريقها إلى أكثر من 30 موظفًا واستقبال طلبات تجاوزت 50 مليون دولار.
وأشار إلى قصة نجاح شركة "داتا ليكسنق"، وهي شركة سعودية ناشئة شاركت في "ليب 2022"، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتبيع منتجاتها في 10 دول، مع أكثر من 2000 عميل، 65? منهم من خارج المملكة، كذلك، تمكنت شركة Quant من إتمام جولة استثمارية بقيمة مليوني دولار في يوم واحد فقط خلال مشاركتها في "ليب".
ويأتي هذا النجاح انعكاسًا للدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- ما يعزز التزام المملكة بتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وترسيخ ريادتها العالمية في التقنية والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال.
مؤتمر ليب 2025ويُعدّ "ليب" منصة عالمية تجمع كبار المفكرين والمنفذين في المجال الرقمي، حيث يسهم في تمكين رواد الأعمال وتحفيز الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي، ويدفع عجلة التحول نحو اقتصاد رقمي مزدهر ومستدام.
وشهد المؤتمر، الذي نظّمته وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وشركة تحالف، توقيع صفقات وإطلاق استثمارات نوعية مع كبرى الشركات ومديري أصول يتجاوز حجم محافظهم 22 تريليون دولار، كما سجل المؤتمر أكثر من 200 ألف زائر، ومشاركة 1800 جهة دولية ومحلية، وأكثر من 1000 متحدث عالمي، إلى جانب 680 شركة ناشئة، مما يعكس أهمية المملكة كمركز محوري للابتكار، ويؤكد دورها المتنامي في استقطاب العقول والشركات التقنية الكبرى.
قادة التقنيةوعزز المؤتمر مكانته كمنصة رئيسية تجمع قادة التقنية والمستثمرين وصناع القرار لاستشراف مستقبل القطاع، في تأكيد واضح لإمكانات المملكة وريادتها الإقليمية والعالمية، حيث يعكس تنظيم المملكة لـ "ليب" الدعم الكبير الذي تحظى به رحلتها التحولية في الانتقال من العصر الرقمي إلى عصر الذكاء الاصطناعي، واستمرارها في قيادة مسار التحول نحو اقتصاد مبتكر ومستدام قائم على مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
وشهد المؤتمر الإعلان عن استثمارات ضخمة تؤكد تسارع التطور الرقمي في المملكة، من أبرزها شراكة بقيمة 1.5 مليار دولار بين "غروك" و"أرامكو ديجيتال" لتعزيز الاستثمارات في الحوسبة السحابية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستثمار ملياري دولار بين شركتي "آلات" السعودية و"لينوفو" الصينية لإنشاء مركز تصنيع وتقنية متقدمة يعتمد على الذكاء الاصطناعي والروبوتات، كما تم إطلاق مشاريع جديدة لدعم البنية التحتية الرقمية وتحفيز الابتكار، مما يعزز جاذبية المملكة كمركز رئيسي للاستثمارات التقنية على المستوى العالمي.
القطاع التقني في المملكةوأكد وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله بن عامر السواحه، أن "ليب 2025" يعكس الدعم والتمكين الذي يحظى به القطاع التقني في المملكة من قبل القيادة الرشيدة -حفظها الله-، ما يعزز ريادتها العالمية في الابتكار والتقنيات المتقدمة.
وقال: "إن الاستثمارات الدولية وهذا النجاح الذي تحقق للقطاع التقني بالمملكة ثمرة لدعم وتمكين سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ مشيدًا بجهود جميع القطاعات الحكومية والقطاع الخاص الذين أسهموا في نجاح هذا الحراك التقني والابتكاري الذي يعزز جهود المملكة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030، ويرسخ مكانتها كقائد في عصر الذكاء الاصطناعي".
دعم سمو ولي العهدوأكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، رئيس مجلس إدارة شركة تحالف فيصل الخميسي، أن كل ما نشهده اليوم من إنجازات لم يكن ليتحقق لولا دعم وتمكين سمو ولي العهد -حفظه الله- الذي جعل من المملكة مركزًا عالميًا للابتكار والاستثمار في التقنيات المتقدمة، ورسّخ موقعها في طليعة الدول الرائدة في التحول الرقمي والاقتصاد المستدام.
وأضاف "أن "ليب 2025" لم يكن مجرد مؤتمر تقني، بل منصة عالمية شهدت أضخم نسخة منذ انطلاقها، مسهمةً في تعزيز الابتكار، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين، وفتح آفاق جديدة لرواد الأعمال".
الاستثمارات الكبرىوأشار إلى أن المؤتمر لم يقتصر على الاستثمارات الكبرى التي تجاوزت 14.9 مليار دولار، بل شهد داخله حراكًا نشطًا بين الشركات الناشئة والمستثمرين، مما أدى إلى عقد صفقات نوعية ودعم مشاريع ريادية جديدة.
وأوضح الخميسي أن "ليب" بات اليوم معيارًا عالميًا في سرعة إتمام الصفقات وإطلاق المشاريع الجديدة، حيث مكّن الشركات التقنية الكبرى من تحقيق صفقات في أيام قليلة ما قد يستغرق عامًا كاملًا من العمل.
الاقتصاد الرقميوأعلن الخميسي أن "ليب" سينطلق من المملكة إلى العالم، بتنظيم نسختين العام المقبل، إحداهما في الرياض والأخرى في هونغ كونغ، ما يعزز دور المملكة كمحور رئيسي في الاقتصاد الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي وامتداد تأثيرها عالميًا.
واستعرض الخميسي قصص نجاح ملموسة انطلقت من "ليب"، حيث تمكنت شركة Ejari، التي بدأت بجناح بسيط في المؤتمر، من تأمين أول جولة استثمارية لها بقيمة مليون دولار، تبعتها جولة أخرى بقيمة 15 مليون دولار، ما ساهم في نمو فريقها إلى أكثر من 30 موظفًا واستقبال طلبات تجاوزت 50 مليون دولار.
وأشار إلى قصة نجاح شركة "داتا ليكسنق"، وهي شركة سعودية ناشئة شاركت في "ليب 2022"، لكنها توسعت منذ ذلك الحين لتبيع منتجاتها في 10 دول، مع أكثر من 2000 عميل، 65? منهم من خارج المملكة، كذلك، تمكنت شركة Quant من إتمام جولة استثمارية بقيمة مليوني دولار في يوم واحد فقط خلال مشاركتها في "ليب".