شكرا لقرائتكم خبر عن محمد راشد عن منصة مصر العقارية: ستساهم فى زيادة الاستثمارات والمبيعات العقارية والان مع تفاصيل الخبر

تحدث محمد راشد عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، عن إطلاق منصة مصر العقارية غدا بحضور مسؤولى الإسكان والاتصالات، قائلا:"مهمة لتصدير العقار وزيادة حجم المعروض عليها من العقارات، حيث تصل نسبة مصر من حجم تصديره من 250 مليار جنيه إلى 300 مليار جنيه سنويا، وستساهم بشكل كبير فى زيادة هذه النسبة".

وأضاف محمد راشد، خلال لقناة إكسترا نيوز، أن المنصة هى أول منصة رسمية فى مصر، وهى خطوة تأخرت لبعض الوقت، ومدعومة من الجهات الحكومية، وستساهم فى عملية المصداقية وثقة العميل فى هذه المنصة، والتى تضم عرض شامل للعقارات.

واوضح محمد راشد، أن المنصة توفر قاعدة بيانات ضخمة تشمل العقارات السكنية أو التجارية أو الإدارية أو السياحية فى مختلف أنحاء الجمهورية، وستساهم فى زيادة حجم المبيعات لإيجادها فى مكان واحد، مؤكدا أنها ستزيد من حجم الاستثمارات، والمبيعات العقارية.



