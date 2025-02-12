شكرا لقرائتكم خبر عن النائب طارق شكرى: منصة مصر العقارية تعرض المنتجات العقارية المصرية بشكل سهل والان مع تفاصيل الخبر

تحدث النائب طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، عن إطلاق منصة مصر العقارية غدا بحضور مسؤولى الإسكان والاتصالات، قائلا:"المنصة مهمة للمصريين بالخارج والأجانب الراغبين فى الشراء يستطيعون وبسهولة معرفة الفرص المتاحة، والحصول على معلومات دقيقة".

وأضاف طارق شكرى، خلال لقناة إكسترا نيوز، أن المنصة مهمة وسيكون فيها عرض للمنتجات العقارية المصرية بشكل سهل لراغبى البحث، وهى أيضا منصة عقارية بمثابة بوابة إلكترونية شاملة تعرض كافة أنواع العقارات، سواء شقق وفلل أو تجارى أو إدارى وسياحى ووحدات فندقية.

وأوضح طارق شكرى أن هذه المنصة ستجعل متخذى القرار يرى الصورة بشكل أسهل من حيث التنوع والسعر والمكان والتشطيب، والقدرة على التمكن من القرار دون بذل جهد كبير، لافتا إلى أن مصر بمكانتها ووضعها وجوها وقدراتها والتطوير الذى حدث فى البنية التحتية يجعلها فى مكانة أكبر فى القطاع العقارى.



