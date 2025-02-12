شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 6 قطاعات بالبورصة بجلسة الأربعاء على رأسها السيارات والخدمات التعليمية والان مع تفاصيل الخبر

تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت 6 قطاعات على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، والخدمات التعليمية بنسبة 1.3%، وصعد قطاع العقارات بنسبة 1.1%، وقفز قطاعا الرعاية الصحية والأدوية، والبنوك بنسبة 0.4%، وزاد قطاع مواد البناء بنسبة 0.3%.

فيما تراجعت 9 قطاعات بالبورصة على رأسها الموارد الأساسية بنسبة 1.6%، أعقبه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.2%، يليه قطاعا خدمات النقل والشحن، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 0.8%، 0.7%، على التوالى، وهبط قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.5%، وانخفض قطاعا السياحة والترفيه، والتجارة والموزعون بنسبة 0.2%، وأخيرًا قطاع مواد البناء بنسبة 0.01%.



وكانت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بارتفاع للمؤشرات باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وربح رأس المال السوقى 3 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 2.4 مليار ورقة مالية بقيمة 3.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 97.7 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 84.93% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 10.38%، والعرب على 4.69%، واستحوذت المؤسسات على 70.66% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.33%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 220.4 مليون جنيه، 40.6 مليون جنيه، 1.8 مليون جنيه، 98.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت تعاملات الأفراد والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 2.4 مليون جنيه، 359.2 مليون جنيه، على الترتيب.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 29661 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 36749 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 13048 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 8330 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 11405 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 3103 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 9943 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 1943 نقطة.