شكرا لقرائتكم خبر عن فى التعاملات المسائية.. أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - في التعاملات المسائية؛ ننشر أسعار الدولار وباقي العملات الأجنبية، اليوم الأربعاء 12 - 2 - 2025 في البنك الأهلي المصري.
ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات في كافة البنوك المصرية والسوق المصرفي، ويشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.
وننشر أبرز العملات الأجنبية وهى؛ الدولار الأمريكى، واليورو الأوروبي، والجنية الإسترليني، والدينار الكويتى، والريال السعودى، والدرهم الإماراتى، والريال القطرى.
وتعد هذه العملات مرجعًا فى الأسواق العالمية، ويتم تداولها بشكل كبير فى سوق الفوركس (سوق صرف العملات الأجنبية)، كما تعد عملات الدول العربية الأكثر أهمية للسوق المصرى خاصة المسافرين لتلك الدول.
سعر الدولار اليوم
وجاءت الأسعار كالتالى:
50.57 جنيه للشراء.
50.67 جنيه للبيع.سعر اليورو الأوروبى اليوم
52.17 جنيه للشراء.
52.62 جنيه للبيع.سعر الجنيه الإسترلينى اليوم
62.61 جنيه للشراء.
63.16 جنيه للبيع.سعر الدينار الكويتى اليوم
162.97 جنيه للشراء.
164.10 جنيه للبيعسعر الريال السعودى اليوم
13.43 جنيه للشراء.
13.51 جنيه للبيع.13.75 جنيه للشراء.
سعر الدرهم الإماراتي اليوم
13.79 جنيه للبيع.سعر الريال القطري اليوم
12.83 جنيه للشراء.
13.90 جنيه للبيع.
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