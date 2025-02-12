شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم مع تصعيد الرسوم الجمركية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الذهب في مصر تذبذب خلال تداولات اليوم وذلك في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك الأمر الذى ساعد الذهب على الحفاظ على مستوياته وعدم الدخول فى حركة تصحيح سلبية بالرغم من تراجع سعر الذهب العالمى.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

وبالانتقال إلى أزمة التعريفات الجمركية الأمريكية، صرح مسؤول في البيت الأبيض يوم الثلاثاء إن الرسوم الجمركية التي يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بنسبة 25٪ على واردات الصلب والألومنيوم ستضاف إلى رسوم أخرى على السلع الكندية، مما يؤدي إلى تعريفة جمركية إجمالية بنسبة 50٪ إذا تم سن الرسوم الجمركية المهددة على جميع الواردات من كندا في مارس.

الذهب في مصر

التذبذب الحالى فى سعر الذهب المحلى يأتى على الرغم من تراجع سعر الذهب العالمى لليوم الثانى على التوالى بسبب عمليات البيع لجنى الأرباح، ولكن الذهب المحلى وجد الدعم من ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك بشكل تدريجى ليمثل دعم لتسعير الذهب.



تراجعت بيانات التضخم في مصر بشكل تدريجى خلال الأشهر الأخيرة وسط استقرار لسعر الصرف، والآن مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري الأول لهذا العام تنقسم التوقعات بشأن مستقبل أسعار الفائدة.

فهل سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة بعد أن شهد التضخم تراجع تدريجي أم سيتمسك بأعلى مستوى تاريخي للفائدة تحسباً للتوترات الجيوسياسية الحالية والتأثير الغير واضح لارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية.



سعر الذهب المحلي خلال الفترة الحالية يعتمد على تحركات سعر الذهب العالمي بشكل كبير، ولكن أي تغير في حركة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه يكون لها الأولوية على حركة الذهب كما شاهدنا اليوم.