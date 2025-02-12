المملكة تستحوذ على ميناء باجامويو بتنزانيا البوابة اللوجستية الأهم بشرق أفريقيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي عن منح السلطات التنزانية المختصة حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا للشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC) وذلك ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة “مشروع بوابة الشرق” في إشارة لمنطقة شرق أفريقيا.

وقال الحويزي: إن هذه الخطوة ستدعم دور المملكة بصفتها محركًا رئيسًا للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وجهودها في التوسع بالاستثمار الخارجي وبخاصة في القارة الأفريقية، فضلًا عن تعزيز قدراتها اللوجستية للوصول بالصادرات السعودية للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي التنزاني وبدعم اتحاد الغرف السعودية الذي يزور تنزانيا في سياق جهوده لفتح أسواق جديدة بالقارة الأفريقية، في خطوة إستراتيجية نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وزنجبار، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في المنطقة.

ويمثل استحواذ الشركة على ميناء باجامويو نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية في شرق أفريقيا، عن طريق الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، مما سيُعزز مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي، ويفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.

ومن المؤمل أن يعزز الاستحواذ السعودي على ميناء باجامويو في تنزانيا في دعم توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية جديدة والمساهمة في تصدير المنتجات السعودية للأسواق الأفريقية وتنشيط الحركة في الموانئ بالمملكة.

ويمثل ميناء باجامويو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة بوصفه أهم بوابة لوجستية بشرق أفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المحيطة بها، وسيكون الميناء الرئيس لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى دول العالم أو استيراد السلع إلى الدول الأفريقية.

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