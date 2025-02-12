صندوق الاستثمارات يعلن استثماره في شركة مصدر لمواد البناء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن صندوق الاستثمارات العامة اليوم، الاستحواذ على 30% من شركة مصدر لمواد البناء، إحدى الشركات الرائدة محلياً في تجارة وتوزيع مواد البناء والتشييد وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة واكتتاب الصندوق في أسهم جديدة.

وسيمكّن استثمار صندوق الاستثمارات العامة شركة “مصدر” من تطوير عملياتها من خلال التحوّل التقني الرقمي، وتعزيز تجربة المتعاملين وتطوير الخدمات وكفاءتها، وتوسيع عملياتها وبناء شراكات استراتيجية جديدة، كما سيعزز دور المورّدين والشركات المحلية في تلبية متطلبات سوق مواد البناء.

وقال مدير قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد في الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا – صندوق الاستثمارات العامةأحمد الغامدي: “يسهم الاستثمار في شركة ’ مصدر’ في تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، من خلال تنمية إمكانيات قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد كأحد القطاعات الاستراتيجية التي يستهدف الصندوق التركيز عليها محلياً. كما سيساهم الاستثمار في تطوير شبكة متاجر مواد البناء والتشييد، وتعزيز الخدمات ذات القيمة المضافة، وتسريع التحول الرقمي باستخدام أحدث الحلول التقنية. ويمثل الاستثمار خطوة نحو تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص بهدف تنمية القطاعات الاستراتيجية لزيادة الناتج المحلي الإجمالي للمملكة “.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة مصدر فيصل المهيدب: “بصفتنا موزعاً رائداً لمواد البناء والتشييد في المملكة؛ نتطلع عبر الشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة للمساهمة بدور حيوي في دعم نمو وتطور القطاع من خلال توسيع نطاق خدماتنا في مختلف أنحاء المملكة، وتلبية الطلب المتنامي على خدمات مواد البناء والتشييد. يُعد القطاع أحد أهم القطاعات ذات المستقبل الواعد في المملكة، وسيساهم استثمار الصندوق في تسريع وتيرة نمو الشركة، وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها والحفاظ على ريادتها من خلال شبكة توزيع متميزة “.

يؤكد هذا الاستثمار التزام صندوق الاستثمارات العامة في تمكين نمو وتطوير القطاعات الاستراتيجية في المملكة ودعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. كما يعد قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد أحد القطاعات الاستراتيجية نظراً لدوره الحيوي في الاقتصاد.

ويسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى ترسيخ مكانة المملكة الرائدة في قطاع مواد وخدمات البناء والتشييد، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار لتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في هذا القطاع، إضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد والتوريد المحلية، والتركيز على المنتجات والخدمات الاستراتيجية، وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط