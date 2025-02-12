شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مليارات جنيه أرباح.. البورصة المصرية تغلق على تباين والان نبدء بالتفاصيل

مؤشر إيجي إكس 30

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملاتها اليوم على تباين، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه؛ لينهي التعاملات عند مستوى 2.189 تريليون جنيه.وذلك وسط تعاملات كلية بلغت نحو 57.8 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.4 مليارات جنيه.وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة 0.33% ليصل لمستوى29661.99 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 0.14% ليبلغ 8330.53 نقطة.وشملت الارتفاعات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقًا، الذي ارتفع بنحو 0.02% ليصل لـ11405.26 نقاط.