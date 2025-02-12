الاقتصاد

سعر الجنيه الإسترلينى يغلق تعاملات اليوم الاربعاء 12-2-2025 على ارتفاع

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سعر الجنيه الإسترلينى يغلق تعاملات اليوم الاربعاء 12-2-2025 على ارتفاع

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 06:00 م

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 12-2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزى 62.96 جنيه للشراء، و63.15 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.88 جنيه للشراء، 63.16 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك المركزى المصرى

 

62.96 جنيه للشراء.

63.15 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك الأهلى المصرى

62.88 جنيه للشراء.

63.16 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك مصر

62.87 جنيه للشراء.

63.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك الإسكندرية

62.88 جنيه للشراء.

63.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.87 جنيه للشراء.

63.16 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك القاهرة

62.90 جنيه للشراء.

63.17 جنيه للبيع

سعر الجنيه الإسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

63.02 جنيه للشراء

63.28 جنيه للبيع

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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