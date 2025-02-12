شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الإسترلينى يغلق تعاملات اليوم الاربعاء 12-2-2025 على ارتفاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين الأربعاء، 12 فبراير 2025 06:00 م

أغلق سعر الجنيه الإسترليني تعاملاته فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى اليوم الأربعاء 12-2-2025 على ارتفاع، مسجلا فى البنك المركزى 62.96 جنيه للشراء، و63.15 جنيه للبيع. وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.88 جنيه للشراء، 63.16 جنيه للبيع. ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الإسترلينى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها. وسجل سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك كالتالى: وسجل سعر الجنيه الإسترلينى فى البنوك كالتالى: سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك المركزى المصرى 62.96 جنيه للشراء. 63.15 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك الأهلى المصرى سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك الأهلى المصرى 62.88 جنيه للشراء. 63.16 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك مصر سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك مصر 62.87 جنيه للشراء. 63.14 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك الإسكندرية سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك الإسكندرية 62.88 جنيه للشراء. 63.14 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib" سعر الجنيه الإسترلينى فى البنك التجارى الدولى "cib" 62.87 جنيه للشراء. 63.16 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك القاهرة سعر الجنيه الإسترلينى فى بنك القاهرة 62.90 جنيه للشراء. 63.17 جنيه للبيع سعر الجنيه الإسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر الجنيه الإسترلينى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 63.02 جنيه للشراء 63.28 جنيه للبيع

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