شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم فى مصر بالتعاملات المسائية 12 فبراير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب فى مصر خلال التعاملات المسائية، حيث تذبذب الذهب صعودا وهبوطًا بحوالى 15 جنيهًا، مع تغيرات ملحوظة فى البورصة العالمية للذهب دون 2900 دولار.

أسعار الذهب اليوم فى مصر:

عيار 24 يسجل 4640 جنيها.

عيار 21 يسجل 4060 جنيها.

عيار 18 يسجل 3480 جنيها.

عيار 14 يسجل 2706 جنيهات.

الجنيه الذهب 32480 جنيها.

توقعات الذهب العالمى

تراجعت أسعار الذهب العالمى لليوم الثانى على التوالى وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخى يوم أمس، حيث زادت تصريحات رئيس البنك الاحتياطى الفيدرالى جيروم باول المتشددة من التوقعات بشأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم فى الولايات المتحدة.

سجل سعر أونصة الذهب العالمى انخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2883 دولارا للأونصة ليتداول حاليًا عند المستوى 2890 دولارا للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2898 دولارا لأونصة.