شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تستحوذ على ميناء «باجامويو» في تنزانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن الحويزي عن منح السلطات التنزانية المختصة حقوق الامتياز والاستحواذ على ميناء باجامويو في تنزانيا للشركة السعودية الأفريقية للاستثمار والتنمية (SADC).

ويأتي ذلك ضمن مشروع أطلقت عليه الشركة "مشروع بوابة الشرق". في إشارة لمنطقة شرق إفريقيا.

وقال الحويزي إن هذه الخطوة ستدعم دور السعودية كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية على المستوى العالمي، وجهودها في التوسع بالاستثمار الخارجي وبخاصة في القارة الإفريقية، فضلا عن تعزيز قدراتها اللوجستية للوصول بالصادرات السعودية للأسواق العالمية.

جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال السعودي التنزاني وبدعم اتحاد الغرف السعودية الذي يقوم بزيارة إلى تنزانيا في سياق جهوده لفتح أسواق جديدة بالقارة الإفريقية، في خطوة استراتيجية نوعية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين المملكة وزنجبار، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات السعودية في المنطقة.

ويمثل استحواذ الشركة على ميناء باجامويو نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية البحرية واللوجستية في شرق أفريقيا، عن طريق الخبرات السعودية الكبيرة في هذا المجال، مما سيُعزز مكانة المنطقة كمركز تجاري عالمي ويفتح آفاقاً واسعة للاستثمارات السعودية في قطاعات حيوية مثل الطاقة، والتعدين والتجارة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والصناعات التحويلية.

ومن المؤمل أن يعزز الاستحواذ السعودي على ميناء باجامويو في تنزانيا في دعم توجهات المملكة نحو تنويع اقتصادها وإيجاد منافذ استثمارية وتسويقية جديدة والمساهمة في تصدير المنتجات السعودية للأسواق الافريقية وتنشيط الحركة في الموانئ بالمملكة.

ويمثل ميناء باجامويو أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة باعتباره أهم بوابة لوجستية بشرق إفريقيا، وسيخدم تنزانيا والدول المحيطة بها ، وسيكون الميناء الرئيسي لتصدير المواد الخام والثروات الطبيعية الأفريقية إلى دول العالم أو استيراد السلع إلى الدول الأفريقية.