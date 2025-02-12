شكرا لقرائتكم خبر عن "ايتيدا" تنظم فعالية تسريع الابتكار فى مصر باستخدام الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

تنظم هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ونخبة من قادة الصناعة، فعالية "تسريع الابتكار فى مصر باستخدام الذكاء الاصطناعى من مايكروسوفت"، وذلك يوم 17 فبراير فى مركز إبداع مصر الرقمية بالقاهرة وفقا للموقع الإلكترونى لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتهدف الفعالية إلى تعزيز الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي فى مصر، حيث تجمع أبرز الشركات الناشئة فى مجال الذكاء الاصطناعى، والمستثمرين، ورودا التكنولوجيا لاستكشاف أحدث التطورات والفرص الواعدة فى منظومة ريادة الأعمال المصرية.



كما يمكن للمشاركين الاستفادة من رُؤى قيمة حول التأثير التحويلى للذكاء الاصطناعي على الشركات الناشئة من خلال حاضرات ملهمة يقدمها رواد المجال، إلى جانب مناقشات ثرية حول تأثير الذكاء الاصطناعى على قطاع الأعمال، بالإضافة إلى فرص التواصل المباشر مع المستثمرين وقادة الصناعة.



وتتضمن الفعالية أيضًا برنامجًا حافلًا يستعرض أحدث الرؤى حول أحدث منتجات وأدوات الذكاء الاصطناعى من شركتى مايكروسوفت وإنفيديا.