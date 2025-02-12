شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 أمام الجنيه بـ50.57 جنيه للشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 أمام الجنيه المصري، فى ختام التعاملات بالبنوك المصرية، فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.56 جنيه للشراء و50.69 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام التعاملات اليوم الأربعاء حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.56 جنيه للشراء و50.66 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.56 جنيه 50.66 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بالبنوك كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.57 جنيه للشراء.

50.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.56 جنيه للشراء.

50.66 جنيه للبيع.



