شكرا لقرائتكم خبر عن صعود الذهب يتفوق على بيتكوين وسط الإقبال على الملاذ الآمن والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع الذهب يتفوق على بيتكوين بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية، فإن الارتفاع السنوي لعملة البيتكوين بأكثر من 3% يأتي خلف صعود الذهب بنسبة 9%.

استأنف الذهب صعوده مع تجدد التوترات التجارية التي أضافت بريقا للمعدن كونه أهم الملاذات الآمنة.

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خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي يختار الكثير من المستثمرين الاستثمار في الذهب بسبب اعتقادهم بأنه آمن. دعم الذهب وسبب الارتفاع ويبدو أن سوق الذهب تلقى دعماً أيضاً من الزيادة المستمرة في احتياطيات بنك الشعب الصيني من الذهب ومبادرة جديدة لصناديق التأمين للاستثمار في الذهب.

ومن المتوقع أيضًا أن تساهم المخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقًا في دعم الذهب. الندرة الجوهرية لعملة بيتكوين ويقول المحللون إن الندرة الجوهرية لعملة البيتكوين مع وجود سقف يبلغ 21 مليون عملة أدت إلى مقارنتها بالذهب كمخزن للقيمة.

وقد أدت التطورات الأخيرة مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال فرض التعريفات الجمركية إلى تعزيز جاذبية الذهب في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.

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وعلى العكس من ذلك، ارتبطت قيمة البيتكوين في كثير من الأحيان ارتباطًا وثيقًا بأسهم التكنولوجيا التي شهدت انخفاضات كبيرة.

ارتفعت علاقة البيتكوين مع مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة. الذهب عند مستويات قياسية دفعت حالة عدم اليقين التي أججتها تحركات ترامب الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة ففي يوم الاثنين تجاوز الذهب 2900 دولار للمرة الأولى وواصل مكاسبه يوم الثلاثاء ليصل إلى ذروة جديدة فوق 2938 دولارا وأكثر من ذلك لكن ذلك لم يستمر.

وشهد سعر الذهب الثلاثاء تراجعًا في السوق عالميا حيث انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 2903.74 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2942.70 دولار كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2931.40 دولار. جني الأرباح من الذهب يعود انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد أن سجل المعدن مستويات قياسية مرتفعة.

وقال خبير سوق المعادن جيم ويكوف بأن السوق أصبحت متضخمة وربما يحدث تصحيح هبوطية يعيد توزان السوق. أسعار الذهب تنخفض مع تزايد قوة الدولار ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسط توقعات بأن سياسات ترامب الحمائية من شأنها أن تعيد زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التمسك بموقفه المتشدد والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة. ترقب بيانات التضخم الأمريكية يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في وقت قال فيه رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول، أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة خاصة في ظل بقاء التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%. الدمام - شريف احمد - بعد أداء استثنائي مقابل فئات الأصول المختلفة في عام 2024 تواجه عملة البيتكوين حاليًا ضغوطًا من عوامل متعددة بما في ذلك الطلب المتزايد على الاستثمارات الآمنة بسبب عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وتصاعد الاضطرابات الدولية.بحسب شبكة بلومبرج الأمريكية، فإن الارتفاع السنوي لعملة البيتكوين بأكثر من 3% يأتي خلف صعود الذهب بنسبة 9%.استأنف الذهب صعوده مع تجدد التوترات التجارية التي أضافت بريقا للمعدن كونه أهم الملاذات الآمنة.اقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الذهب ملاذاً آمناً جيداً حتى الآن رغم ارتفاع أسعاره؟خلال فترات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي يختار الكثير من المستثمرين الاستثمار في الذهب بسبب اعتقادهم بأنه آمن.ويبدو أن سوق الذهب تلقى دعماً أيضاً من الزيادة المستمرة في احتياطيات بنك الشعب الصيني من الذهب ومبادرة جديدة لصناديق التأمين للاستثمار في الذهب.ومن المتوقع أيضًا أن تساهم المخاطر الجيوسياسية الأوسع نطاقًا في دعم الذهب.ويقول المحللون إن الندرة الجوهرية لعملة البيتكوين مع وجود سقف يبلغ 21 مليون عملة أدت إلى مقارنتها بالذهب كمخزن للقيمة.وقد أدت التطورات الأخيرة مثل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين واحتمال فرض التعريفات الجمركية إلى تعزيز جاذبية الذهب في مواجهة حالة عدم اليقين الاقتصادي.اقرأ أيضاً: ما توقعات سعر بيتكوين بعد عام واحد من الآن في ظل إدارة ترامب؟وعلى العكس من ذلك، ارتبطت قيمة البيتكوين في كثير من الأحيان ارتباطًا وثيقًا بأسهم التكنولوجيا التي شهدت انخفاضات كبيرة.ارتفعت علاقة البيتكوين مع مؤشر ناسداك الذي تهيمن عليه شركات التكنولوجيا في الأشهر الأخيرة.دفعت حالة عدم اليقين التي أججتها تحركات ترامب الذهب إلى مستويات قياسية مرتفعة ففي يوم الاثنين تجاوز الذهب 2900 دولار للمرة الأولى وواصل مكاسبه يوم الثلاثاء ليصل إلى ذروة جديدة فوق 2938 دولارا وأكثر من ذلك لكن ذلك لم يستمر.وشهد سعر الذهب الثلاثاء تراجعًا في السوق عالميا حيث انخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% ليسجل 2903.74 دولار للأوقية بعدما لامس أعلى مستوى له خلال الجلسة عند 2942.70 دولار كما تراجعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% إلى 2931.40 دولار.يعود انخفاض سعر الذهب عالميًا إلى عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون بعد أن سجل المعدن مستويات قياسية مرتفعة.وقال خبير سوق المعادن جيم ويكوف بأن السوق أصبحت متضخمة وربما يحدث تصحيح هبوطية يعيد توزان السوق.ارتفع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في أكثر من أسبوع وسط توقعات بأن سياسات ترامب الحمائية من شأنها أن تعيد زيادة التضخم في الولايات المتحدة وتجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على التمسك بموقفه المتشدد والإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة.يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء والتي قد تؤثر بشكل مباشر على قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخصوص أسعار الفائدة في وقت قال فيه رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول، أن الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض الفائدة خاصة في ظل بقاء التضخم أعلى من الهدف المحدد عند 2%.