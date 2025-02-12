شكرا لقرائتكم خبر عن «وجا»: بدء إصدار طرح خاص لصكوك مقومة بالريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا بدء إصدار طرح خاص لصكوك مقومة بالريال، بموجب برنامج إصدار صكوك مقومة بالريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 10 ملايين ريال، فيما يبدأ الطرح اليوم، وينتهي في 26 فبراير الحالي.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: الأفراد المؤهلين والشخصيات الاعتبارية.
وعينت وجا، شركة منافع المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب ألأف ريال، فيما يبلغ سعر الطرح كما هو مفصل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وذكرت أن القيمة الاسمية ألف ريال، فيما يحدد عائد الصك كما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق الصك: 24 شهرا تخضع للاسترداد المبكر كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن قيمة الطرح 10 ملايين ريال، فيما يبدأ الطرح اليوم، وينتهي في 26 فبراير الحالي.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: الأفراد المؤهلين والشخصيات الاعتبارية.
وعينت وجا، شركة منافع المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب ألأف ريال، فيما يبلغ سعر الطرح كما هو مفصل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وذكرت أن القيمة الاسمية ألف ريال، فيما يحدد عائد الصك كما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق الصك: 24 شهرا تخضع للاسترداد المبكر كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.