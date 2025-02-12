الاقتصاد

«وجا»: بدء إصدار طرح خاص لصكوك مقومة بالريال

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«وجا»: بدء إصدار طرح خاص لصكوك مقومة بالريال

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الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وجا بدء إصدار طرح خاص لصكوك مقومة بالريال، بموجب برنامج إصدار صكوك مقومة بالريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول : إن قيمة الطرح 10 ملايين ريال، فيما يبدأ الطرح اليوم، وينتهي في 26 فبراير الحالي.
وأضافت أن الفئة المستهدفة من الإصدار: الأفراد المؤهلين والشخصيات الاعتبارية.
وعينت وجا، شركة منافع المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج المحتمل وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.
وأفادت بأن الحد الأدنى للاكتتاب ألأف ريال، فيما يبلغ سعر الطرح كما هو مفصل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وذكرت أن القيمة الاسمية ألف ريال، فيما يحدد عائد الصك كما هو مفصّل في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
وأشارت إلى أن مدة استحقاق الصك: 24 شهرا تخضع للاسترداد المبكر كما هو محدد في مستند الطرح الأساسي والشروط النهائية المطبقة المتعلقة بالصكوك.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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