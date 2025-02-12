شكرا لقرائتكم خبر عن شركات الصين تصطف وراء «ديب سيك» وتدعم نموذجها للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعمل شركة صناعة السيارات الصينية "جريت وول موتور" وشركات الاتصالات في الصين على دمج نموذج الذكاء الاصطناعي الذي أصدرته شركة "ديب سيك" في منتجاتها دفاعاً عن ريادة الشركات الصينية، ومن أجل الاستفادة من النموذج الجديد والاهتمام الذي أحدثته الشركة الناشئة، وفق ما ذكرت شبكة ياهو فاينانس الأمريكية. دمج نموذج "ديب سيك" أكدت شركة "جريت وول" أنها قامت بدمج برامج ديب سيك في نظام المركبات الخاص بها والذي أطلقت عليه اسم "كوفي إنتليجنس".

وكانت صحيفة سيكيوريتيز تايمز الصينية أول من أورد خبر تطوير الشركة ببرامج الذكاء الاصطناعي لديب سيك.

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وقالت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية يوم السبت إن أكبر ثلاث شركات اتصالات في البلاد :تشاينا موبايل وتشاينا يونيكوم وتشاينا تيليكوم، تتطلع إلى "تعزيز أنظمتها بأحدث تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لنموذج ديب سيك مفتوح المصدر". آثار واسعة إيجابية لـ"ديب سيك" حفزت منصة الذكاء الاصطناعي التابعة لشركة ديب سيك تكهنات المستثمرين حول آثارها الإيجابية المحتملة على قطاع التكنولوجيا الأوسع في الصين وإلى الدعوات لإعادة تسعير الأصول الصينية بالزيادة أسوة بنظيرتها الأمريكية.

وتهافت المستثمرون الصينيون على الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك شركات صناعة الرقائق الصينية ومصممي البرمجيات ومشغلي مراكز البيانات في الأيام الأخيرة.

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وفي يوم الأحد، لفتت شركتان مدرجتان في البورصة الصينية انتباه المستثمرين إلى أن آفاق أعمالهما لم تتغير رغم محاولات الدمج لمنصة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة ديب سيك. الاستعانة بخدمات "ديب سيك" وقالت شركة "كابيتال أون لاين داتا سيرفيس" التي يقع مقرها في بكين وتقدم الخدمات الحوسبية إلى أن بورصة شنتشن استعانت بنموذج ديب سيك "آر1". وقفزت أسهم الشركة بنسبة 49% بين الأربعاء والجمعة الماضيين.

وقالت الشركة في بيانها إن التأثير التجاري لإطلاق ديب سيك وأي تأثير على الأداء المستقبلي للشركة غير مؤكد.

وقالت شركة "ميج سمارت تكنولوجي" ومقرها شنتشن والتي توفر محطات بيانات لاسلكية لأجهزة إنترنت الأشياء في بيانها الخاص لبورصة شنتشن إنها تعمل على تكييف النماذج المرتبطة بـديبسيك لكنها لا تزال في المراحل الأولى من هذا العمل. عملاقة التكنولوجيا في الصين و"ديب سيك" وأضافت ميج سمارت إن أعمال التطوير لم تولد أي أعمال جديدة. وقفزت أسهم ميج بنسبة 33% من الأربعاء إلى الجمعة.

وقالت شركات صينية أخرى، بما في ذلك "تينسنت" و"هواوي" في الأسبوع الماضي إنها قامت بدمج نموذج "ديب سيك" في منتجاتها الخاصة.

وأدى الإعلان من قبل "ديب سيك" عن نموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي إلى هزة عنيفة في أسهم البورصة الأمريكية بل والعالمية مما أدى إلى خسارات ضخمة للشركات الأمريكية المعنية بالتكنولوجيا حيث كان أشدها وطأة الهبوط والخسارة التاريخية الهائلة لشركة "إنفيديا" الأمريكية بنحو ٦٠٠ مليار دولار .