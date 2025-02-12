شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على الطرح العام لصندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الهيئة: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.

ودعت المستثمر إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.

وأضافت أن وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.

وطالبت أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.

وأشارت إلى أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) بصفتها مديراً لصندوق سدكو كابيتال ريت توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، لشراء محفظة عقارية متنوعة تقع في عدة مدن داخل المملكة، وذلك من بائع واحد.

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم لشراء عدة عقارات، وفقا للتفاصيل التالية:

• العقارات المستهدفة مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بمساحة أرض إجمالية تقدر بـ 152,083 متر مربع وبإجمالي مساحات بناء تقدر بـ 142,260 متر مربع.

• العقارات موزعة داخل مدن المملكة بين الرياض و الخبر والدمام وحفر الباطن والأحساء وأبها، وتشمل عقارات إدارية وتجارية بمتوسط نسبة إشغال تصل إلى 98.78% ، ويصل متوسط فترة انتهاء العقود الإيجارية للعقارات إلى 7 سنوات.

• تصل القيمة المتوقعة للصفقة الى 750,000,000 ريال وسيتم تحديد قيمة الاستحواذ بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة القانوني والفني والتقييم للعقارات.

• علماً أنه في حال إتمام الصفقة سيتم تمويلها عن طريق النقد المتوفر في الصندوق والتسهيلات الممنوحة للصندوق بالإضافة إلى الاشتراك العيني من قبل البائع بجزء من قيمة العقارات.

•تعتبر الاتفاقية مشروطة باستكمال الفحص النافي للجهالة القانوني والفني وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية

وتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على المحفظة العقارية للصندوق وعلى أداء ونتائج الصندوق وذلك في حال إتمام هذه الصفقة. الدمام - شريف احمد - ووافقت هيئة السوق المالية لـ"الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية" على طرح وحدات "صندوق سدكو كابيتال العالمي للتوزيعات الشهرية" طرحاً عاماً.وقالت الهيئة: إن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام للصندوق ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية.ودعت المستثمر إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق، التي تحتوي على معلومات تفصيلية عن الصندوق واستراتيجية الاستثمار وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة.وأضافت أن وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والاحكام، فإنه يفضل الرجوع لمدير الصندوق لمزيد من المعلومات.وطالبت أن لا ينظر إلى موافقة الهيئة على طرح الصندوق على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الصندوق.وأشارت إلى أن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.وأعلنت الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) بصفتها مديراً لصندوق سدكو كابيتال ريت توقيع مذكرة تفاهم، اليوم، لشراء محفظة عقارية متنوعة تقع في عدة مدن داخل المملكة، وذلك من بائع واحد.وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن مذكرة التفاهم لشراء عدة عقارات، وفقا للتفاصيل التالية:• العقارات المستهدفة مطورة تطويراً إنشائياً ومدرة للدخل بمساحة أرض إجمالية تقدر بـ 152,083 متر مربع وبإجمالي مساحات بناء تقدر بـ 142,260 متر مربع.• العقارات موزعة داخل مدن المملكة بين الرياض و الخبر والدمام وحفر الباطن والأحساء وأبها، وتشمل عقارات إدارية وتجارية بمتوسط نسبة إشغال تصل إلى 98.78% ، ويصل متوسط فترة انتهاء العقود الإيجارية للعقارات إلى 7 سنوات.• تصل القيمة المتوقعة للصفقة الى 750,000,000 ريال وسيتم تحديد قيمة الاستحواذ بعد الانتهاء من إجراءات الفحص النافي للجهالة القانوني والفني والتقييم للعقارات.• علماً أنه في حال إتمام الصفقة سيتم تمويلها عن طريق النقد المتوفر في الصندوق والتسهيلات الممنوحة للصندوق بالإضافة إلى الاشتراك العيني من قبل البائع بجزء من قيمة العقارات.•تعتبر الاتفاقية مشروطة باستكمال الفحص النافي للجهالة القانوني والفني وذلك خلال مدة 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيةوتوقع مدير الصندوق أن يكون الأثر الناتج عن هذا الحدث إيجابياً بشكل عام على المحفظة العقارية للصندوق وعلى أداء ونتائج الصندوق وذلك في حال إتمام هذه الصفقة.