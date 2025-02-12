شكرا لقرائتكم خبر عن «عسق للبلاستيك»: إنجاز 56% من أعمال مشروع توسعة المصنع والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة مصنع عسق للبلاستيك إنجاز 56% من إجمالي مشروع توسعة المصنع، وذلك وفق الجدول الزمني المعتمد للمشروع الذي تم تمويله من متحصلات الطرح الأولي.
وقالت الشركة فيي بيان على تداول السعودية: إن التوسعة تهدف إلى فع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع نطاق المنتجات في القطاعات المستهدفة، وتعزيز حضور الشركة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.
وتواصل الشركة تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية التي تتناغم مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الصناعي ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
ومن المتوقع استكمال المشروع بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026م، مع التأكيد على أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المخطط له والمعلن عنه في نشرة الإصدار.
وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات أو تأثيرات مالية متعلقة بالمشروع في حينها.
وقالت الشركة فيي بيان على تداول السعودية: إن التوسعة تهدف إلى فع الطاقة الإنتاجية، وتوسيع نطاق المنتجات في القطاعات المستهدفة، وتعزيز حضور الشركة في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع.
وتواصل الشركة تنفيذ الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يتماشى مع استراتيجيتها التوسعية التي تتناغم مع رؤية المملكة 2030، والتي تسعى إلى تعزيز كفاءة الإنتاج الصناعي ودعم التنمية المستدامة في القطاع.
ومن المتوقع استكمال المشروع بالكامل خلال الربع الأول من عام 2026م، مع التأكيد على أن الأعمال تسير وفق الجدول الزمني المخطط له والمعلن عنه في نشرة الإصدار.
وستقوم الشركة بالإفصاح عن أي مستجدات أو تأثيرات مالية متعلقة بالمشروع في حينها.