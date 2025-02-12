شكرا لقرائتكم خبر عن شركة «المسبك» التابعة لـ«العبيكان للزجاج» توقع عقدا مع «سير» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة العبيكان للزجاج توقيع شركة المسبك السعودي لصب الألمنيوم (وهي شركة تابعة مملوكة بنسبة 60% من الشركة)، اليوم، عقدًا مع شركة سير الوطنية للسيارات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توريد وتصنيع "المسبك" قطع الألمنيوم المستخدمة في تصنيع السيارات لشركة سير.
وأضحت أن قيمة العقد غير محددة ومرتبطة بأوامر الشراء، مشيرة إلى أن مدة العقد 10 سنوات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي مع بدء العمليات التجارية لسير.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن العقد يتضمن توريد وتصنيع "المسبك" قطع الألمنيوم المستخدمة في تصنيع السيارات لشركة سير.
وأضحت أن قيمة العقد غير محددة ومرتبطة بأوامر الشراء، مشيرة إلى أن مدة العقد 10 سنوات.
وتوقعت أن يظهر الأثر المالي مع بدء العمليات التجارية لسير.