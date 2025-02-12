شكرا لقرائتكم خبر عن «ساسكو» تتسلم تجديد شهادة التأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تسلمها اليوم التجديد الخاص بشهادة تأهيل الشركة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها الصادرة من وزارة الطاقة ومدتها سنتين تنتهي في 22 يناير 2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حصول الشركة على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الاستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.
علماً بأن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حصول الشركة على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الاستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.
علماً بأن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.