الاقتصاد

«ساسكو» تتسلم تجديد شهادة التأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«ساسكو» تتسلم تجديد شهادة التأهيل لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) تسلمها اليوم التجديد الخاص بشهادة تأهيل الشركة لإدارة محطات الوقود ومراكز الخدمة وتشغيلها وصيانتها الصادرة من وزارة الطاقة ومدتها سنتين تنتهي في 22 يناير 2027م.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن حصول الشركة على تجديد هذه الشهادة سيزيد من قدرتها في الاستحواذ على مواقع جديدة وفتح فرص استثمارية كبيرة أمامها.
علماً بأن الأثر المالي لذلك سيظهر عند إستحواذ الشركة لمواقع جديدة مستقبلاً، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي مستجدات جوهرية في حينه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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