شكرا لقرائتكم خبر عن «الباحة»: تغيير اسم الشركة إلى «درب السعودية للاستثمار» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة الباحة للاستثمار والتنمية انطلاق مرحلة جديدة من التطوير والتحديث في مسيرة الشركة، والتي تتضمن تغيير اسم الشركة من "شركة الباحة للاستثمار والتنمية" إلى "شركة درب السعودية للاستثمار".

وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن تغيير اسم الشركة يأتي انطلاقاً من سعيها الدائم لتعزيز حضورها في السوق وتماشياً مع رحلة التغيير التي تتبناها الشركة وانطلاقاً من استراتيجيتها وخططها الاستثمارية وفرص النمو والتوسع ومواكبة مستهدفات رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وأضافت أن ذلك جاء بناءً على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 13 شعبان 1446 هـ الموافق 12 فبراير 2025 م.

