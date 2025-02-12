شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الأربعاء، على انخفاض بنسبة 0.3%، عند 12385 نقطة، وبتداولات بلغت، 5.614 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 292.292 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 10.264 تريليون ريال. انخفاض أسهم 184 شركة انخفضت أسهم 184 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 52، من بين 250 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، سينومي ريتيل، وأبو معطي، والغاز، والمتحدة للتأمين، وسهل، الأكثر ارتفاعا.

وبحسب تداول، كانت أسهم شركات، أسيج، ومرافق، وبروج للتأمين، وسايكو، وبرغرايززر، الأكثر انخفاضا. السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على انخفاض بنسبة 0.8%، عند 31303 نقطة، وبتداولات بلغت، 50.134 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 5.027 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو، 59.980 مليار ريال.

وانخفضت أسهم 52 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما ارتفعت 28، من بين 111 شركة مدرجة في السوق الموازية.