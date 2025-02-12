شكرا لقرائتكم خبر عن "حماية المنافسة" يوافق على تركزات اقتصادية جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة فحص ملفات إخطار التركزات الاقتصادية بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الموافقة على عدد من التركزات الاقتصادية الجديدة.

وشملت الموافقات كل من طلب استحواذ شركة كازيون ليمتد على نسبة تتراوح بين 96,64% إلى 100% من إجمالي أسهم شركة الصعيد لصناعة المركزات والعصائر، واستحواذ شركة قطر القابضة ال ال سي على القدرة على التحكم الجماعي في شركة ساوبر هولدينج إيه جي، واستحواذ شركة إل سي بي فاند مانجر بي. في. على التحكم الجماعي في شركة إم. إس. إس. هولدينج، واستحواذ شركة سي دي إس لافورازيني ماتيري بلاستيكيه إس.آر.إل على نسبة 75% من شركة أنظمة الغلق إنترناشيونال (ايجيبت).