شكرا لقرائتكم خبر عن 76.64 دولار للبرميل.. تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار النفط اليوم بعدما أظهر تقرير زيادة في مخزونات الخام الأمريكية بينما ضغطت المخاوف حيال الرسوم الجمركية على المعنويات، مما بدد مكاسب حققتها الأسعار على مدى ثلاثة أيام مدفوعة بتزايد التوتر في الشرق الأوسط وتشديد للعقوبات.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 36 سنتًا، أو 0.47%، إلى 76.64 دولار للبرميل، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا، أو 0.5 %، إلى 72.95 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وأنهى التراجع سلسلة مكاسب للأسعار استمرت ثلاثة أيام، وشهدت ارتفاع خام برنت 3.6 بالمائة وصعود الخام الأمريكي 3.7 %.

وكشفت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس بأن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم، زادت 9.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السابع من فبراير .

وأظهرت البيانات انخفاض مخزونات النفط 2.51 مليون برميل وتراجع مخزونات نواتج التقطير 590 ألف برميل.

وانخفضت الأسعار أيضا بسبب المخاوف من أن يؤدي فرض واشنطن رسوما جمركية أو التهديد بفرضها إلى الحد من النمو الاقتصادي العالمي والطلب على الطاقة.



