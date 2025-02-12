شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء 12فبراير 2025 فى سلطنة عمان.. عيار 18بـ26.800 ريال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب في سلطنة عمان تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وسجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين، ويعد سعر الذهب في سلطنة عمان من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين،



أسعار الذهب فى سلطنة عمان:

عيار 24 سجل 35.725 ريال

عيار 22 سجل 32.750 ريال

عيار 21 سجل 31.250 ريال

عيار 18 سجل 26.800 ريال

عيار 14 سجل 20.825 ريال

عيار 12 سجل 17.850 ريال

الاونصة 1110.975 ريال

الجنيه الذهب 250.025 ريال

الأونصة بالدولار 2891.22 دولار

اكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.