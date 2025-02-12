الاقتصاد

تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-2-2025 بالبنوك فى منتصف التعاملات

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تراجع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-2-2025 بالبنوك فى منتصف التعاملات

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 01:39 م

تراجع سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2025، مسجلا  فى البنك المركزي 62.31 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.69 جنيه للشراء، 63.23 جنيه  للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.31 جنيه للشراء.

62.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.69 جنيه  للشراء.

63.23 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.69  جنيه  للشراء.

63.23 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.87 جنيه  للشراء.

63.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

62.87  جنيه للشراء.

63.14 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

62.90 جنيه  للشراء.
63.17 جنيه  للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

63.02 جنيه للشراء.

63.28  جنيه للبيع.


 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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