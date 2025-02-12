شكرا لقرائتكم خبر عن عيار 21 يسجل 4070 جنيها فى سعر الذهب اليوم وسط تراجع السوق العالمى والان مع تفاصيل الخبر

تراجعت أسعار الذهب العالمي لليوم الثاني على التوالي وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، حيث زادت تصريحات رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول المتشددة من التوقعات بشأن تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام، بينما ينتظر المستثمرون تقريرا مهما عن التضخم في الولايات المتحدة.

أسعار الذهب اليوم 12-2-2025 في مصر:

- عيار 24 يسجل 4651 جنيها.

- عيار 21 يسجل 4070 جنيها.

- عيار 18 يسجل 3489 جنيها.

- عيار 14 يسجل 2713 جنيها.

- الجنيه الذهب 32544 جنيها.



سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال تداولات اليوم الأربعاء بنسبة 0.3% ليسجل أدنى مستوى عند 2883 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2890 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات اليوم عند المستوى 2898 دولار لأونصة، وفق جولد بيليون .



ويأتي هذا بعد أن سجل الذهب يوم أمس أعلى مستوى تاريخي عند 2942 دولار للأونصة قبل أن يبدأ في الهبوط ويغلق جلسة الأمس عند 2897 دولار للأونصة ليسجل انخفاض بنسبة 0.4%.

وقد صرح جيروم بأول رئيس الفيدرالي الأمريكي في شهادته أمام الكونجرس الأمريكي يوم أمس الثلاثاء إن الاقتصاد في وضع جيد وإن البنك الاحتياطي الفيدرالي لا يتعجل خفض أسعار الفائدة أكثر، لكنه مستعد للقيام بذلك إذا انخفض التضخم أو ضعف سوق العمل.

واستشهد باول في شهادته أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ أمس بالتضخم الثابت والمرونة في الاقتصاد الأمريكي وعدم اليقين بشأن التأثيرات التضخمية لسياسات ترامب على أنها أعطت البنك الاحتياطي الفيدرالي فرص أقل لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وتعرض الذهب لضغوط بشكل رئيسي بسبب ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد تصريحات باول، حيث ارتفع العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستوى 4.5%، الأمر الذي دفع أسعار الذهب إلى التراجع.



