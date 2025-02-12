شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية: الخبرة الفنية شرط الموافقة على المشروعات والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص في مشروع العاصمة الإدارية، بشرط الجدية، والخبرة الفنية في تنفيذ المشروعات، ومن ثم الملاءة المالية، مضيفًا في هذا الإطار أن الشركة تلقت عروضًا لشراء أراضي وسداد قيمتها بالكامل بالدولار، ولكن تم رفضها بسبب عدم وجود خبرات للمتقدمين للحصول على الأرض.

وأضاف "عباس"، خلال استضافته باجتماع لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، أن هناك تحالف من شركات عالمية تقوم بالتخطيط للمرحلة الثانية من العاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الفترة المقبلة سيتم الإعلان عن المخطط العام لهذه المرحلة، لتحديد الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف الأنشطة، مشيرًا لأسباب طرح هذه المرحلة، وهو قرب انتهاء إجمالي مساحة المرحلة الأولى، والتي لم يتبقى منها سوى 4 آلاف فدان فقط وهناك طلبات لشراء أراضي بمساحات تفوق المتبقية، ولذا نعمل على زيادة مخزون الشركة من الأراضي.

وتوقع أن يتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، خلال النصف الثاني من العام الجاري، مشيرًا إلى أن تكلفة وحجم استثمارات مرافق هذه المرحلة ستكون أقل من الأولى، والتي شهدت إنفاق استثمارات ضخمة على البنية التحتية الأساسية من محطات مياه وصرف صحي ومحطات تبريد وكهرباء وغاز، وسيتم التشعيل التجريبي للمرحلة الأولى من محطة المياه بنهاية العام الحالي بطاقة 400 ألف متر مكعب على أن يتم مضاعفتها بعدها بثلاث شهور، كما سيتم تجارب تشغيل محطة الصرف الصحي بنهاية شهر يونيو.

وحول توفير خدمات لسكان العاصمة الإدارية الجديدة، قال خالد عباس، إن عدد السكان في الوقت الحالي أكثر من 15 ألف نسمة، ويتوقع أن يرتفع تدريجيًا إلى 80 ألف نسمة بنهاية هذا العام، ويشجع هذا النمو السكاني في تشغيل المزيد من الخدمات بالعاصمة، وأبرزها هناك جامعتين في الوقت الحالي، واثنين آخرين سيبدأن العمل مع بداية العام الدراسي الجديد، و6 مدارس منها مدرسة تملكها شركة العاصمة الإدارية ستبدأ استقبال الطلاب هذا العام، وهناك طلبات كثيرة للتقدم للالتحاق بها، علاوة على 4 مستشفيات تحت الإنشاء، بخلاف مستشفى للتأمين الصحي تحت الإنشاء، وأخرى تعمل في الوقت الحالي مملوكة لشركة العاصمة.

أشار خالد عباس، إلى أن شركة العاصمة الإدارية تمتلك عددًا من المشروعات "الأيقونية"، وجاهزة للافتتاح قريبًا، ومنها مدينة الفنون والثقافة التي استحوذت عليها الشركة وتبلغ مساحتها 120 فدانًا، وتضم مبنى المساح ويشمل 3 مسارح منها مسرح الأوبرا، وهو أكبر مسرح في العالم يضم 1500 كرسي، ومتحف يضم آثار حربية، وثاني أكبر مكتبة بعد مكتبة الإسكندرية تضم أكثر من 5 ملايين كتاب، ومتحف للوحات وآخر للعملات، بخلاف المناطق المفتوحة والاستوديوهات، ويتم مخاطبة فنانين عالميين لاستغلال هذه الاستوديوهات وإنتاج أعمال فنية يتم عرضها وطرحها للبيع في مزادات.