شكرا لقرائتكم خبر عن سعر ومواصفات السيارة النترا AD 2025 فى مصر.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يقدم وكيل العلامة الكورية "هيونداي" في مصر، احدث قائمة سعرية لطراز "إلنترا 2025 " AD السيدان العائلية المجمعة محليا بثلاث فئات محليا والتي تبدأ من 990 ألف جنيه مصري، وإليكم الأسعار كالاتي :

تأتي أسعار "هيونداي إلنترا AD 2025 " الجديدة في السوق المصري كالاتي، الفئة الأولي تأتي بسعر 990 ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها مليون و70 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و175 ألف جنيه.



وعن أبرز مواصفات السيارة "هيوانداي النترا AD " تعتمد السيارة على محرك 1.600 سي سي بقوة 127.5 حصان، و155 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 4.850 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة 6SP-AT .

تتوفر سيارة هيونداي بطول كلي 4.620 مم، وعرضها 1.800 مم، وارتفاعها 1.450 مم، وتبلغ سعة الحقيبة الخلفية 407 لترًا مكعبًا، وقاعدة عجلات بطول 2.700 مم .

تتميز FL Elantra AD بمواصفات أمان قياسية تشمل خاصية الفرامل المضادة للانغلاق ، وتوزيع قوة الفرامل إلكترونياً، وكاميرا للرؤية الخلفية، ووسائد هوائية للسائق والراكب الأمامي .

كما يتوفر بها جهاز تحذير المسافة الخلفية والأمامية، وحساس مطر أوتوماتيك، ومثبت سرعة، بينما تضم التجهيزات الداخلية للسيارة عدادات للتحكم بضغطة واحدة لفتح وغلق زجاج السائق .

وتم تجهيز السيارة أيضًا بمرايات كهربائية الضبط ومرايا جانبية قابلة للطي كهربائيًا، ومصابيح أمامية مسلطة للإضاءة الهالوجين واضاءة أمامية خلال النهار وفوانيس خلفية . LED، فتحة سقف، مفتاح ذكي، نظام تحديد المواقع.