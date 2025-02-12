شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تقلص خسائرها بمنتصف التعاملات بسبب مشتريات المؤسسات الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

قلصت البورصة المصرية، من خسائرها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بمشتريات المتعاملين المؤسسات الأجنبية، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، خاصة المستثمرين الأفراد بسب "المارجن كول"، وبلغ حجم التداولات 1.9 مليار جنيه خلال ساعتين.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 29433 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 36436 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12948 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 8275 نقطة، وهبط "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 11316 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 3075 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.28% ليصل إلى مستوى 9988 نقطة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ اشترى داخلين بشركات النساجون الشرقيون للسجاد، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، والإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، والعبوات الطبية، وابن سينا فارما، والخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، والعبور للاستثمار العقاري، وبالم هيلز للتعمير، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، ومجموعة أي أف جي القابضة عدد 353 سهمًا، 250 ألف سهم، 150 سهمًا، 10 آلاف سهم، 2500 سهم، 2000 سهم، 12623 سهمًا، 350 ألف سهم، 184.9 ألف سهم، 2.5 مليون سهم، 2.4 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترى مساهم رئيسي بشركتي مينا للاستثمار السياحي والعقاري، والمطورون العرب القابضة عدد 219 ألف سهم، 7.6 مليون سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 30 ألف سهم.

فيما باع داخليين بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، ومجموعة أي أف جي القابضة، والنعيم القابضة للاستثمارات، وأي فاينانس لستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 11.5 ألف سهم، 437.5 ألف سهم، 40 ألف سهم، 50 ألف سهم، 60 ألف سهم، 166 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالمساهم الرئيسي بشركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري عدد 36 ألف سهم.

أعلنت شركتا بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، وجدوى للتنمية الصناعية، شراء أسهم خزينة خلال جلسة أمس الثلاثاء، إذ اشترت الأولى 500 ألف سهم خزينة، واشترت الثانية 600 ألف سهم خزينة.

في سياق متصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وحقق بنك كريدي اجريكول مصر، صافي الدخل من العائد بلغ 11.044 مليار جنيه خلال عام 2024 مقابل 7.4 مليار جنيه خلال عام 2023 بنسبة نمو 48.7%، وبلغ صافي الربح بعد الضرائب 8 مليارات جنيه مقارنة مع 5.1 مليار جنيه بنسبة نمو 56%.

وحققت شركة القلعة للاستثمارات المالية، إيرادات بلغت 113.3 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024 مقابل 70.7 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 6 مليارات جنيه مقارنة مع 1.7 مليار جنيه.

فيما حققت شركة مصر انتركونتننتال لصناعة الجرانيت والرخام (إيجي ستون)، إيردات نشاط بلغت 2.3 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر عام 2024 مقابل 2.7 مليون جنيه خلال عام 2023، وبلغ صافي الخسارة بعد الضريبة 951.4 ألف جنيه مقارنة مع خسائر بقيمة 1.1 مليون جنيه.

في سياق آخر أعلنت الشركة العربية للأسمنت، عن توقيع قرض مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للحصول على قرض بقيمة 25 مليون يورو، لخفض الانبعاثات الكربونية لعملياتها التشغيلية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة.