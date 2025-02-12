شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة العاصمة الإدارية: نوفر جودة حياة لسكان العاصمة بمعايير عالمية والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس خالد عباس، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إن عدد السكان في العاصمة سيرتفع من 80 ألف في الوقت الحالي إلى أكثر من 100 ألف ساكن بنهاية العام الحالي، على أن يرتفع هذا العدد إلى ما بين 400-500 ألف نسمة خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات، وهو ما يتطلب سرعة توفير جودة الحياة للمواطنين بالعاصمة الإدارية بجودة مرتفعة تختلف عن المتاحة في السوق، سواء في البنية التحتية والخدمات والصيانة وإدارة الخدمات والمسطحات الخضراء.

عدد "عباس"، خلال استضافته باجتماع لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الأعمال المصريين، ظهر اليوم الأربعاء، من جودة الخدمات المقدمة للسكان، بداية من بنية تحتية ذكية يتوافر بها أحدث التقنيات التكنولوجية، ورغم إنفاق استثمارات ضخمة لتنفيذ هذه البنية إلا أن العوائد المستقبلية لها ضخمة جدًا، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن نسبة الهالك في العاصمة المستهدفة من شبكة المياه ستتراوح ما بين 7-10%-وهي نفس المعدلات العالمية- في حين تصل هذه النسبة محليًا ما بين 25-27%، وهناك شركة ألمانية تتولى إدارة خطوط المياه والصرف الصحي وتستهدف الوصول لهذه النسبة من الهالك.

ذكر خالد عباس، أن شركة العاصمة الإدارية تعمل في الفترة الحالية على إنشاء محطة مياه باستثمارات 40 مليار جنيه بطاقة إنتاجية للمرحلة الأولى 800 ألف متر مكعب يوميًا، على أن ترتفع إلى 1.5 مليون متر مكعب تكفي لتلبية احتياجات المرحلتين الأولى والثانية من العاصمة الإدارية، وبخفض نسبة الهالك من المياه سيمكن توفير أكثر من 150 ألف متر مكعب يوميًا.

قال "عباس"، إن إنشاء العاصمة الإدارية لتصبح مدينة "ذكية" ليس المقصود به وضع تصميمات عصرية للمباني فقط، ولكن تطبيق أحدث الأنظمة التكنولوجية في إدارة المباني والخدمات وتوفير أحدث التقنيات، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية لا يتواجد فيه عناصر شرطية؛ لأنه مؤمن بالكامل من خلال أحدث الكاميرات والتي تصل إلى 12 ألف كاميرا، ومع كل منطقة سيتم الاكتمال في بنائها سيتم تخفيص العناصر الشرطية مع إدخال المزيد من الكاميرات لمراقبة الوضع الأمني، والتدخل في حال الحاجة في أسرع وقت ما بين 2-3 دقائق.

أضاف أن سيارات الشرطة بالعاصمة الإدارية ستكون مختلفة عن الموجودة في الفترة الحالية، وستتضمن شاشات حديثة لمتابعة الوضع الأمني، على أن يتم تزويد العناصر الشرطية المتجهة للتحقيق في أي بلاغ بفيديو عن الواقعة يتم إرساله من خلال مركز التحكم الرئيسي، لسرعة الوصول للمكان، وكذلك سرعة إنهاء الإجراءات لضمان توفير جودة الحياة للسكان.

أشار إلى حجم المسطحات الخضراء المتوافرة في العاصمة الإدارية، والتي تصل إلى 15 متر مربع من الخضرة لكل فرد في العاصمة، وهو ما يعادل 20 ضعف الموجودة في العاصمة القاهرة، وهناك مشروعات سيتم افتتاحها في هذا الصدد منها المرحلة الأولى من النهر الأخضر، والتي تصل مساحته إلى 600 فدان، منها 400 فدان لساحة الشعب.

قال إن العاصمة الإدارية ستسضيف أحداث وفعاليات فنية وثقافية ورياضية الكبرى على مدار عام 2025 بداية من كأس العالم العسكري للفروسية في شهر مايو، وكأس العالم لكرة اليد للناشئين تحت 23 سنة في شهر سبتمبر، وبطولة السبعة الكبار في نفس الشهر، وهناك بطولات أخرى عديدة، كما سيتم تدشين العديد من الحفلات الكبرى بالتعاون مع كبرى شركات الاحتفالات في العالم، وهناك مفاجآت لحفلات كبرى سيصل عدد زوارها إلى ما بين 300-350 ألف مشارك للدعاية للعاصمة الإدارية محليًا وعالميًا.