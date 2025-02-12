شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال القطرى اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحرص الخليج 365 على تزويد قرائه بأحدث المعلومات حول أسعار العملات المختلفة، بما في ذلك سعر الريال القطري مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 12-2-2025، وبذلك، يمكن للمصريين في الخارج والداخل لمتابعة هذه الأسعار عن واتخاذ قراراتهم حول تحويل العملات بشكل مدروس ووفق معلومات سوق الصرف.



وسجل سعر الريال القطرى اليوم الثلاثاء 11-2-2025 فى بعض البنوك الأتى:

سعر الريال القطرى فى البنك المركزى

13.81جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك مصر

12.90جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك القاهرة

12.90جنيه للشراء.

13.85جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى بنك الإسكندرية

13.89جنيه للشراء.

13.86جنيه للبيع.

سعر الريال القطرى فى البنك الأهلى المصرى

12.83جنيه للشراء.

13.89جنيه للبيع.



