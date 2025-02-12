الاقتصاد

ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البنوك المصرية

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ارتفاع سعر الجنيه الاسترلينى اليوم الأربعاء 12-2-2025 فى البنوك المصرية

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء أمين

الأربعاء، 12 فبراير 2025 12:07 م

ارتفع سعر الجنيه الإسترليني فى البنوك المصرية العاملة فى السوق المصرى تعاملات اليوم الأربعاء 12-2-2025، مسجلا فى البنك المركزي 62.31 جنيه للشراء، و62.49 جنيه للبيع، وسجل فى البنك الأهلى المصرى سعر 62.69 جنيه للشراء، 62.91 جنيه للبيع.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الجنيه الاسترليني فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.


وسجل سعر الجنيه الاسترليني  فى البنوك كالتالى:

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك المركزى المصرى

62.31 جنيه للشراء.

62.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك الأهلى المصرى

62.69 جنيه  للشراء.

62.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك مصر

62.69  جنيه للشراء.

62.91 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك الإسكندرية

62.99 جنيه  للشراء.

63.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني فى البنك التجارى الدولى "cib"

63  جنيه للشراء.

63.22 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى بنك القاهرة

62.99 جنيه  للشراء.
63.24 جنيه  للبيع

سعر الجنيه الاسترليني فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 

63 جنيه  للشراء.

63.28  جنيه للبيع.


 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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