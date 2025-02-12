الاقتصاد

طرح 4 مباني حضانات ومركز طبي بمقابل الانتفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة

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طرح 4 مباني حضانات ومركز طبي بمقابل الانتفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة

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القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 3 مباني حضانات بالحي السكني الثالث بالمناطق: المجاورة السادسة بمساحة (9٧٠,٩٤م٢)، والمجاورة الثامنة بمساحة (١١٢٨,٣٦م٢)، والمجاورة الثانية بمساحة (١١٢٥,٨٦م٢)، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس 27/2/2025.

وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح مبنى حضانة بمساحة (۱۹۱۲) م2 المقامة على قطعة الأرض رقم 7، وطرح مبنى مركز طبي بمساحة ( ١٨٤٨,٦٠م٢) المقام على قطعة الأرض رقم 8 بمنطقة خدمات سكن مصر – الحي 39 "منطقة ٢٦٠٠ فدان سابقا"، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 5/3/2025.

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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