شكرا لقرائتكم خبر عن طرح 4 مباني حضانات ومركز طبي بمقابل الانتفاع بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن جهاز تنمية مدينة العاصمة الإدارية الجديدة، عن طرح 3 مباني حضانات بالحي السكني الثالث بالمناطق: المجاورة السادسة بمساحة (9٧٠,٩٤م٢)، والمجاورة الثامنة بمساحة (١١٢٨,٣٦م٢)، والمجاورة الثانية بمساحة (١١٢٥,٨٦م٢)، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 5 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الخميس 27/2/2025.

وأعلن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، عن طرح مبنى حضانة بمساحة (۱۹۱۲) م2 المقامة على قطعة الأرض رقم 7، وطرح مبنى مركز طبي بمساحة ( ١٨٤٨,٦٠م٢) المقام على قطعة الأرض رقم 8 بمنطقة خدمات سكن مصر – الحي 39 "منطقة ٢٦٠٠ فدان سابقا"، وذلك بنظام الترخيص بالانتفاع السنوي لمدة 10 سنوات بالمزاد العلني بجلسة يوم الأربعاء 5/3/2025.