الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 12فبراير 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ25.125 دينار

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 12فبراير 2025 فى الكويت.. عيار 21 بـ25.125 دينار

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القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب في دول الخليج استقرارًا نسبيًا اليوم، مدعومة بتأثيرات الأسواق العالمية وتغيرات أسعار النفط، وسط متابعة دقيقة من المستثمرين المحليين."

ويعد سعر الذهب في الكويت  من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في الكويت تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية.

سعر الذهب في الكويت:

عيار 24 سجل  28.700 دينار

عيار 22 سجل  26.300 دينار

عيار 21 سجل  25.125 دينار

عيار 18 سجل  21.525 دينار

عيار 14 سجل  16.750 دينار

عيار 12 سجل  14.350 دينار

الاونصة 892.700 دينار

الجنيه الذهب 200.900 دينار

الأونصة بالدولار 2890.59 دولار

أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.

واكتسب الذهب قوة جزئيًا في ظل حالة عدم اليقين الناتجة عن التعريفات الجمركية التي اقترحها الرئيس دونالد ترامب، والتي قد تؤدي إلى اندلاع حرب تجارية عالمية، مما عزز جاذبيته كملاذ آمن.

يهدف ترامب إلى فرض تعريفات على واردات الرقائق الإلكترونية والأدوية والصلب لتعزيز الإنتاج المحلي. كما أن سياساته التضخمية تزيد من جاذبية الذهب للمستثمرين الحذرين.

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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