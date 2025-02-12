شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 أمام الجنيه ويسجل 50.72 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد سعر الدولار اليوم الأربعاء 12-2-2025 ارتفاعا أمام الجنيه المصري، فى منتصف التعاملات بالبنوك المصرية، حيث سجل فى البنك المركزى المصرى اليوم 50.39 جنيه للشراء و50.53 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار فى منتصف التعاملات اليوم الأربعاء حيث سجل بالبنك الأهلى المصرى 50.62 جنيه للشراء و50.72 جنيه للبيع، فى بنك مصر50.61 جنيه للشراء و50.71 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.61 جنيه 50.71 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 50.64 جنيه للشراء و50.74 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى منتصف تعاملات اليوم الأربعاء كالآتى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

50.62 جنيه للشراء.

50.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

50.64 جنيه للشراء.

50.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

50.61 جنيه للشراء.

50.71 جنيه للبيع.



