الاقتصاد

“المركزي الروسي” يرفع سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

حدد البنك المركزي الروسي اليوم, أسعار صرف العملات الرئيسية مقابل الروبل، حيث خفض سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 98 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 95.8024 روبلًا.

وفي الوقت ذاته، خفض سعر صرف اليورو الرسمي بمقدار 1.30 روبل، ليبلغ 99.1953 روبلًا, بينما خفض سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 22 كوبيكًا، ليصل إلى 13.0258 روبلًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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