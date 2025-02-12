أسعار الذهب تتراجع 0.1% قبيل بيانات التضخم الأمريكية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365_واس

تراجعت أسعار الذهب اليوم بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى على الإطلاق في الجلسة السابقة، إذ عززت تعليقات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول التي تميل للتشديد النقدي توقعات تباطؤ خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2895.38 دولارًا للأوقية (الأونصة).

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4% إلى 2922.40 دولارًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة بالمعاملات الفورية عند 31.83 دولارًا للأوقية، وسجل البلاتين 983.15 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.3% إلى 978.75 دولارًا.

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