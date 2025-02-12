البنك المركزي الصيني يجري عمليات إعادة شراء عكسية بقيمة 77.8 مليارات دولار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أجرى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 558 مليار يوان (حوالي 77.8 مليارات دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.5 %.

وقال البنك في بيان إن هذه الخطوة تهدف للحفاظ على السيولة في النظام المصرفي عند مستوى معقول.

وتعد عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقا مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها لها مرة أخرى في المستقبل.

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