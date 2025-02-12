الاقتصاد

وزير الإسكان: 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

وزير الإسكان: 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار

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الدمام - شريف احمد - قال وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل: إن أكثر من 16% من تدفقات الاستثمار الأجنبي تتجه لقطاع العقار والتشييد والبناء.
وأضاف الوزير خلال جلسة حوارية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أن القطاع الخاص شريك أساسي مع الوزارة، مشيرا إلى أن إنفاقات نحو 65 مطورا تجاوز 200 مليار ريال.

القطاع البلدي

أوضح أن قيمة عقود القطاع البلدي مع القطاع الخاص، بلغت نحو 19 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية.
وكشف الحقيل، عن نمو محفظة التمويل العقاري من 165 مليار ريال إلى أكثر من 850 مليار ريال.
وأفاد بأن الاستثمار في محفظة القطاع البلدي يمثل 37% من الإيرادات المعمول بها، مع مستهدف الوصول إلى أكثر من 50% خلال العامين المقبلين.
الحقيل متحدثا خلال جلسة حوارية في منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص

ونوه بالانتهاء من 3 مخططات محلية في 2024، فيما تسعى الوزارة لإنجاز نحو 33 مخططا محليا في 2025، لاستيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وقال وزير البلديات والإسكان، إن القطاع البلدي والإسكاني حسب الأنمذجة الاقتصادية يمثل أكثر من 16% من الإنتاج المحلي الحقيقي للعام 2024.
وأضاف أن
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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