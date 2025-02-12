شكرا لقرائتكم خبر مسرعة "تقدّم" تعلن عن أحدث دفعاتها من الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل بقيمة مليون دولار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت "تقدّم"، إحدى مسرعات الأعمال الرائدة في الشرق الأوسط، عن تخصيص تمويل بقيمة مليون دولار أمريكي لعشر شركات ناشئة خلال فعاليتها السنوية الثامنة التي أقيمت في 8 فبراير 2025.

ودعمت مسرعة "تقدّم" التي أطلقتها جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست) بالشراكة مع البنك السعودي الأول (SAB)، دعمت حتى الآن 270 شركة ناشئة جمعت استثمارات بقيمة 297 مليون دولار، واستحدثت 3,569 وظيفة نشطة.

قال الدكتور إيان كامبل، نائب الرئيس لمعهد التحول الوطني في كاوست " لم تقتصر جهود كاوست على التميّز العلمي فحسب، بل امتدت إلى تخصيص موارد استثنائية لبناء ودعم منظومة ريادة الأعمال في السعودية. وتُعتبر مسرعة تقدَّم أحد البرامج العديدة التي تهدف إلى إدخال شركات التقنية السعودية إلى الأسواق العالمية، واستقطاب الشركات الأجنبية إلى المملكة لخلق فرص عمل واعدة".

ومن جانبها، قالت مي بن دايل، رئيسة التواصل المؤسسي والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المؤسسية في البنك السعودي الأول، عن البرنامج "نحن فخورون بالشراكة مع مسرعة تقدَّم لدعم الابتكار المذهل وروح ريادة الأعمال داخل منظومة الشركات الناشئة. ونؤمن في البنك السعودي الأول بتمكين الجيل القادم من المبدعين الذين يقودون التغيير في مختلف الصناعات. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الراسخ بتعزيز النمو والإبداع وتحقيق تأثير مستدام في المنطقة. معًا، نتطلع إلى مساعدة هذه الشركات الناشئة على تحقيق طموحاتها".

فيما يلي الشركات العشر المختارة

إيرمو (Airmo) تعمل على إحداث ثورة في مجال مراقبة المناخ باستخدام معلومات الأقمار الاصطناعية لتتبع غازات الاحتباس الحراري في الوقت الفعلي.

جوليب (Juleb) تمكين الحلول التقنية الذكيَّة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لإدارة المبيعات، والمشتريات، والتقارير، والمحاسبة، والمخزون، والامتثال، والتجميع، وأكثر في مجالات تجارة التجزئة والتوزيع للأدوية.

ماري كوستوس (Mare Custos) تطور روبوتات تحت الماء متقدمة لفحص المواقع البحرية، مما يوفر بيانات دقيقة للصناعات البحرية

ماركو بولو (Markopolo) تُقدم حلول تسويق شخصية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين تفاعل العملاء وزيادة التحويلات.

نيون رين (NeonRain) منصة تُمكن اللاعبين من إنشاء محتوى مخصص وتحقيق الأرباح منه، مما يعزز تجارب الألعاب الالكترونية ومشاركة المجتمع.

نُزل (Nuzul) تعمل على تبسيط إدارة العقارات من خلال منصة رقمية لإدراج العقارات والإيجارات والمدفوعات.

بورتي (Porte) تعزيز تجارب نزلاء الفنادق من خلال منصة رقمية للخدمات الفندقية تقدم خدمات في الوقت الفعلي وفرصاً لزيادة البيع.

سامبو AI (Sampo AI) تقدم حلول لتحسين الأسعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي للتجارة الإلكترونية، وتعزيز الربحية من خلال التعديلات في الوقت الفعلي.

تيم ميتس (Teammates.ai) تُقدم مساعدين افتراضيين مدعومين بالذكاء الاصطناعي لأتمتة وظائف العمل المختلفة بشكل كامل عبر قنوات متعددة.

توين هيلث (Twinn Health) استخدام فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي المدعومة بالذكاء الاصطناعي للكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة، وتعزيز الإدارة الصحية الاستباقية.

يذكر أن الشركة الناشئة رايز (Rize) التي كانت جزءًا من الدفعة السادسة من مسرعة "تقدَّم"، أعلنت في يناير الماضي عن جولة تمويلية بقيمة 35 مليون دولار. وتعمل الشركة، التي أسسها إبراهيم بليلة ومحمد الفراحي، على تطوير منصة مبتكرة لتسهيل عملية الإيجار بالكامل عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني. بحيث يستطيع المستأجر تحويل إيجاره السنوي إلى 12 دفعة شهرية ميسرة، بينما يحصل مالك العقار على الإيجار كاملاً دفعة واحدة مقدمًا، مما يحقق فائدة للطرفين. كما أنها تعمل على تسريع عملية التحول الرقمي للصناعة في المملكة.

شركة (TechieMatter) هي مثال آخر من الدفعة السادسة لتقدّم، حيث اُخْتِير مؤسسها محمد أبو الغيط ضمن قائمة فوربز الشرق الأوسط للشباب تحت سن 30 عامًا، وهي قائمة تحتفي بالقادة الشباب الذين يقودون التغيير في المنطقة.

تُعتبر مسرعة الاعمال "تقدَّم" أحد البرامج الرائدة التي تديرها كاوست لدعم ريادة الأعمال. حيث تسعى الجامعة إلى توفير تعليم عالي الجودة ودعم الابتكار من خلال العلوم، كما تهدف لدعم الاقتصاد السعودي من خلال بناء منظومة ناجحة لشركات التقنية الناشئة.

وقد دعمت منظومة ريادة الأعمال في كاوست حتى الآن 374 شركة ناشئة جمعت استثمارات بقيمة 648 مليون دولار، وحققت إيرادات بقيمة 428 مليون دولار، واستحدثت 4,500 وظيفة، مع قيمة سوقية بلغت 1,8 مليار دولار.

تساهم الجامعة في تعزيز جهود المملكة العربية السعودية نحو تطوير بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، إذ تحتل المملكة المرتبة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تمويل رأس المال الجريء. ويعزز هذه المكانة الارتفاع المستمر سنويًا في عدد المستثمرين النشطين والاستثمارات الفعالة.

وفقًا لأحدث البيانات المتاحة، شهدت المملكة أيضًا زيادة متواصلة في متوسط الاستثمار التأسيسي، الذي زاد بأكثر من الضعف بين عامي 2023 و2024.

يشار إلى أن باب التقديم للدفعة القادمة من مسرعة ”تقدّم“ مفتوح الآن. يوفر البرنامج العالمي الذي يستمر لمدة ستة أشهر فرصًا للإرشاد والتدريب وورش عمل وتمويل بدون حصص ملكية يصل إلى 140,000 دولار لكل شركة ناشئة، بالإضافة إلى إمكانية الوصول إلى شبكة دولية من الشركات الناشئة والمستثمرين والشركاء.

يُمكن للمؤسسين التقديم من اليوم عبر الموقع: taqadam.kaust.edu.sa