شكرا لقرائتكم خبر عن "المصرية للاتصالات" تعلن القوائم المالية للشركة عام 2024 يوم 27 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، عن موعد إعلان القوائم المالية المجمعة والمستقلة عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر عام 2024، وفقًا للمعايير المحاسبية المصرية، يوم الخميس الموافق 27 فبراير 2025، قبل بدء جلسة التداول بكل من بورصتي مصر ولندن.

وكانت الشركة المصرية للاتصالات، قد حققت إجمالي إيرادات مجمعة لتصل إلى 58.4 مليار جنيه عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، بنسبة نمو قدرها 39% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مدفوعًا بالزيادة في إيرادات خدمات البيانات بوحدة أعمال التجزئة بنسبة 46% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وشكلت 45% من إجمالي النمو في الإيرادات، وذلك بفضل النمو في قاعدة العملاء وتعديل أسعار الخدمات المقدمة في بداية العام، وجاء ذلك متبوعًا بالقفزة المحققة في إيرادات المكالمات الدولية الواردة ومبيعات السعات الدولية بنسبة 61% و90% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وحقق الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نمواً بنسبة 34% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 23.5 مليار جنيه بهامش ربح قدره 40%، متماشيا مع المستويات المستهدفة، وانخفض صافي الربح بعد الضرائب بنسبة 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق ليصل إلى 8.6 مليار جنيه بهامش ربح قدره 15%.