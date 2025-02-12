شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو "الإسكان" يتفقدون محطات المياه وروافع الصرف ومشروعات التطوير بمدينة العبور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق وصيانة الشبكات والمحطات، بجولة موسعة بمدينة العبور لتفقد عدد من محطات وروافع المياه والصرف ومشروعات التطوير الجارية، يرافقه المهندس أحمد عمران، والمهندس أحمد على، مساعدا نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس هيثم حمادي، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق، والمهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولو الجهاز.

واستهل المهندس أمين غنيم، الجولة بالمرور على أعمال إنشاء غرف المحابس على خطي مياه قطر ١٤٠٠مم بميدان الحى الخامس، وكذا رفع حوائط الغرف الخرسانية المسلحة حتى أعلى من منسوب المسطحات الخضراء.

كما تفقد نائب رئيس الهيئة، أعمال رفع كفاءة وتطوير محطة رافع صرف صحي رقم 4 بالمنطقة الصناعية الأولى، وتابع أعمال الدهانات الداخلية والخارجية لمباني وعنابر الرافع وعزل حوائط عنبر الطلمبات وأعمال رفع كفاءة الموقع العام (أرصفة + بلاطات خرسانية + أسفلت)، وكذا الانتهاء من توريد وتركيب 2 طلمبة جديدة، وأعمال رفع الكفاءة لتحمل كميات مياه الصرف الصناعي الواردة للمحطة والتي تخدم بشكل أساسي تصرفات المنطقة الصناعية أ ومن ثم تقوم برفع المياه على محطة رافع صرف صحي 7.

وأثناء الجولة تفقد "غنيم" أعمال إحلال وتجديد رافع مياه رقم 2 وتوريد طلمبات جديدة للمحطة لضمان استمرارية ضخ المياه، والتي تخدم بشكل أساسي (مدينة القاهرة الجديدة) بطاقة إنتاجية يومية 450 ألف متر مكعب/يوم من المياه.

وضمن الجولة، تفقد المهندس أمين غنيم، أعمال تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة المنطقة الصناعية الأولى وامتدادها الشمالي والغربي، حيث تابع أعمال الطبقة الأسفلتية والرصف لكامل العرض بشارع الــ٦٠٠، وكذلك الأعمال الصناعية وتركيب البلدورة بشارع الــ ١٣٠.



كما تفقد مسئولو الإسكان، أعمال إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي رقم 6 والتي شملت أعمال الدهانات الداخلية والخارجية للمباني والعنابر بالرافع ودهانات الأسوار والهاندريل فوق البيارة وحول أحواض الكباش وغرفة المطرقة المائية وتعلية سور المحطة الخارجي من الاتجاهين، وتتفيذ مظلات حماية لخزانات السولار، وكذلك تتفيذ قاعدة خرسانية لتثبيت طلمبات الرفع الجديدة بخلاف طبقة اسفلتية سطحية وتركيب البلدورة والإنترلوك للأرصفة وتنسيق الموقع العام للمحطة.



واختتم المهندس أمين غنيم، جولته بتفقد أعمال تنفيذ برنامج الصيانة الدورية ورفع كفاءة محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية (ب&ج)، واستمع خلال الجولة لشرح مفصل عن الموقف التنفيذي لمحطة المياه الرئيسية وتوسعاتها المستقبلية والتي شملت: دهان مبانى وعنابر مرحلة التوسعات، والانتهاء من الأعمال الصناعية وتنسيق الموقع العام بالمراحل الثلاث (بلدورة وإنترلوك) والتجهيز لأعمال الأسفلت، بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المسطحات الخضراء بالمحطة، وجارٍ العمل على رفع كفاءة المبنى الإداري للمحطة والانتهاء من أعمال رفع كفاءة لعدد 3 من المروقات الشمالية وجارٍ تنفيذ أعمال رفع كفاءة المروقات الجنوبية لعدد (٤) مروقات، حيث تعد المحطة من كبرى محطات التنقية على مستوى الجمهورية، والتي تقوم بتغذية بعض المدن والمناطق المجاورة (مدينة القاهرة الجديدة - مدينة العبور - مدينة العبور الجديدة - مدينة بدر - مدينة السلام - مدينة النهضة).