شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يتفقد محطة جنوب حلوان البخارية والكريمات استعدادا لافتتاحها والان مع تفاصيل الخبر

وصل منذ قليل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة فى زيارة ميدانية إلى محطة توليد جنوب حلوان البخارية بمنطقة الكريمات شمال محافظة بني سويف، وذلك لمتابعة مستجدات الاعمال والوقوف على الواقع الفعلي لسير العمل والتشغيل، استعدادا للافتتاح الرسمي للمحطة.

ومن المقرر أن يعقد الوزير اجتماع مع مسئولى المحطة للوقف على نسب تنفيذ المشروع وتذليل العقبات التي تواجهم لسرعة الانتهاء من المحطة وفقا للجدول الزمنى المحدد لها.

وتستعد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتأمين الشبكة القومية للكهرباء خلال صيف 2025 لتنفيذ خطة الدولة المصرية لعدم اللجوء لتخفيف الاحمال نتيجة نقص في إمدادات الوقود، وذلك من خلال البحث عن بدائل لإنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة و المتجددة.