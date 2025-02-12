شكرا لقرائتكم خبر عن الشبكات الاذاعية تحقق عدد ساعات بث 190.3 ألف ساعة عام 2023/ 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الأربعاء بيانا صحفياً لليوم العالمي للإذاعة الذي يُحتفل به يـوم 13 فبراير من كل عام.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للهيئة الوطنية للإعلام بلغ عدد الشبكات الاذاعية 10 شبكات بإجمالي عدد ساعات بث مسموع 190.3 ألف ساعة عام 2023 / 2024 .

واحتل المجال الترفيهي النصيب الأكبر من أجمالي عدد ساعات البث الإذاعي حيث بلغ 57216 ساعة بنسبة 31.52% بمتوسط يومي 156.20 ساعة ، يليها المجال الديني حيث بلغ 26851 ساعة بنسبة 14.79% بمتوسط يومي 73.22 ساعة ، يليها ساعات بث المجال الثقافي 23403 بنسبة 12.89% بمتوسط يومي 63.57 ساعة من إجمالي ساعات البث المسموع عـــام 2023/ 2024 .

وبلغ عدد ساعات البث لإذاعـة شبكة البرنامج العـام 8784 سـاعة بمتوسط يــومي 24 ســاعة خـــلال عــــام 2023/2024، وبلــغ عــدد ساعات البث لإذاعـة شبكة الشرق الاوسط 8784 سـاعة بمتوسط يومي 24 ساعة خلال عـام 2023/2024.

وبلغ متوسط ساعات البث اليومي لقطاع الإذاعة 496.1 ساعــة خــلال عــام 2023/2024، وبلغ متوسط عـدد سـاعات البث لشبكة صوت العرب 39ساعة خلال عام 2023/ 2024.