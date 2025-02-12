شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تفقد 25 مليار جنيه بعد مرور نصف ساعة من بدء التداول والان مع تفاصيل الخبر

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط بسبب التوترات الجيوسياسية، وخسر رأس المال السوقي 25 مليار جنيه خلال نصف ساعة من بدء التداول.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 29184 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% ليصل إلى مستوى 36166 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12858 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 8246 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.15% ليصل إلى مستوى 11271 نقطة.